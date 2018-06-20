США выходят из Совета ООН по правам человека (6)
Соединенные Штаты заявили, что выходят из состава Совета ООН по правам человека.
Представитель США при ООН Никки Хейли назвала Совет "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку".
В прошлом году Никки Хейли обвинила Совет по правам человека в "хронической антиизраильской тенденциозности" и сообщила, что Вашингтон рассматривает вопрос о выходе из состава этой организации.
Базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году и часто подвергался критике за то, что в его состав входят страны с сомнительной репутацией в области прав человека.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал заявление, в котором говорится, что он предпочел бы, чтобы США остались в составе Совета.
Комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хуссейн, сказал, что огорчен, но не удивлен решением Вашингтона.
"Грустная, но не удивительная новость. Учитывая положение с правами человека в современном мире, США должны принимать более активное участие [в защите прав человека], а не отходить от этого дела", - написал Гутерреш в Twitter.
"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights— UN Human Rights (@UNHumanRights) 19 июня 2018 г.
Решение США было принято на фоне возрастающей критики в адрес Белого дома по поводу политики разделения семей нелегальных мигрантов. Зайд Раад аль-Хуссейн назвал эту политику вопиющей.
Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch осудила решение США выйти из состава Совета и назвала политику президента Трампа в области прав человека "одномерной".
Фото: flickr.com/U.S. Department of State