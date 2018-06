В мире |

Соединенные Штаты заявили, что выходят из состава Совета ООН по правам человека.

Представитель США при ООН Никки Хейли назвала Совет "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку".

В прошлом году Никки Хейли обвинила Совет по правам человека в "хронической антиизраильской тенденциозности" и сообщила, что Вашингтон рассматривает вопрос о выходе из состава этой организации.

Базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году и часто подвергался критике за то, что в его состав входят страны с сомнительной репутацией в области прав человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал заявление, в котором говорится, что он предпочел бы, чтобы США остались в составе Совета.

Комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хуссейн, сказал, что огорчен, но не удивлен решением Вашингтона.

"Грустная, но не удивительная новость. Учитывая положение с правами человека в современном мире, США должны принимать более активное участие [в защите прав человека], а не отходить от этого дела", - написал Гутерреш в Twitter.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights