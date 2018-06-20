США выходят из Совета ООН по правам человека (6)

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В мире | 20 июня 2018 года, 08:18

Соединенные Штаты заявили, что выходят из состава Совета ООН по правам человека.

Представитель США при ООН Никки Хейли назвала Совет "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку".

В прошлом году Никки Хейли обвинила Совет по правам человека в "хронической антиизраильской тенденциозности" и сообщила, что Вашингтон рассматривает вопрос о выходе из состава этой организации.

Базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году и часто подвергался критике за то, что в его состав входят страны с сомнительной репутацией в области прав человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал заявление, в котором говорится, что он предпочел бы, чтобы США остались в составе Совета.

Комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хуссейн, сказал, что огорчен, но не удивлен решением Вашингтона.

"Грустная, но не удивительная новость. Учитывая положение с правами человека в современном мире, США должны принимать более активное участие [в защите прав человека], а не отходить от этого дела", - написал Гутерреш в Twitter.

Решение США было принято на фоне возрастающей критики в адрес Белого дома по поводу политики разделения семей нелегальных мигрантов. Зайд Раад аль-Хуссейн назвал эту политику вопиющей.

Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch осудила решение США выйти из состава Совета и назвала политику президента Трампа в области прав человека "одномерной".

Фото: flickr.com/U.S. Department of State

Источник: BBC Russian
Комментарии 6
Патриот 3 часа назад
Всем странам нужно объединениться и вздрючить Америку по поной программе! Это она распушила хвост, потому что в зубы давно не получала. Трусливые Американцы только бомбить умеют простых людей и то на расстоянии. В прямых столкновениях они больше не участвуют после Вьетнама и Афганистана. Слишком исключительно сцулявая нация.
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Latviešu Patriots2 часа назад
100% atbalstu ASV rīcību! Latvija ir ASV uzticams draugs!
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Patriot2 часа назад
ASV mums palìdzèja atgùt neatkarìbu, grùtà brìdi atsùtìja mums palìgà savas armijas vienìbas un arì mès politiski atbalstìsim ASV starptautiskos balsojumos.
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