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180 пассажиров затонувшего в Индонезии парома числятся пропавшими без вести. На пароме находились больше людей, чем было заявлено ранее, сообщает Reuters.

18 июня туристический паром затонул на озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра. 18 человек были спасены, также спасатели достали из воды тело одного погибшего.

Изначально власти сообщали, что на пароме было 80 пассажиров. Позже эта цифра выросла до 130. Число пропавших без вести было уточнено после заявлений родственников и друзей пропавших.

"Мы ищем 180 человек", — сказал глава Национального агентства по поиску и спасению Индонезии.

Ранее сообщалось, что в поисково-спасательных работах участвуют около 350 человек.

Причину аварии до сих пор не назвали.

Местные СМИ сообщают, что шансов найти выживших практически нет.

Фото из Flickr/Matthew Kenwrick