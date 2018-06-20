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В конгрессе США 27 июня в ходе рабочего обеда будет обсуждаться угроза, которую якобы несет проект "Северный поток – 2". Об этом пишет RT со ссылкой на приглашение, разосланное потенциальным участникам.

"Американский совет по внешней политике (AFPC) проведет рабочий обед для членов палаты представителей и сената конгресса США, в ходе которого состоятся выступления глав парламентов Украины, Польши, Грузии, Молдавии и Литвы, а также обсуждение их докладов", — говорится в анонсе.

Участники рабочего обеда обсудят "непростую ситуацию в сфере безопасности", которая сложилась в Центральной и Восточной Европе из-за якобы агрессивной политики России.

"Обсуждение также затронет угрозу, которую несет в себе строительство трубопровода "Северный поток — 2" из России, и его влияние на американскую политику в регионе», — отмечается в приглашении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал сделать все для остановки "Северного потока — 2".

Фото из Flickr/Алексей М