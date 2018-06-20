Мексиканский болельщик пропал без вести после свидания с россиянкой (6)

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В мире | 20 июня 2018 года, 13:28

В Москве пропал без вести болельщик из Мексики Франсиско Хавьер Мата Санчес. Об этом сообщает Record México.

По информации издания, мексиканец должен был встретиться с россиянкой по имени Алита. После этого, по утверждениям друзей, с которыми приехал болельщик, Санчес пропал и больше не выходил на связь. Его телефон также недоступен.

«Мы уверены, что что-то не так, потому что в последний раз, когда мы общались по телефону 16 июня, он был в замешательстве и даже плакал», — рассказала в Facebook подруга мексиканца Аманда Паола Смеке.

Пропавший прибыл в Москву на матчи чемпионата мира вместе с двумя друзьями, которые уже подали заявление в полицию.

14 июня в Москве у футбольного болельщика из Китая похитили деньги и ценности на один миллион рублей. У фаната украли рюкзак, в котором находились два билета на футбол, два планшета, два смартфона, а также около 30 тысяч юаней.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Патриот 1 час назад
Во счас раздуют! В Латвии сколько людей пропадает, это ни чего хотя в ней 1,8 миллионов проживает а в России больше 150 миллионов. Человек пропал блин! Везде уродов хватает но в Латвии их гораздо больше чем в России!
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бла бла1 час назад
Гуляет мужик. Там дома стреляют убивают, трамп забор строить заставляет. А тут хоть отдохнёт как человек.
Писаки, отдохните.
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Майк1 час назад
Кекс видимо решил не заплатить женщине за трах и ща отгреб по полной!-один вариант. а второй: завис на трах на хате ...хотя это вряд ли. они лимонадники..все дело в деньгах!
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