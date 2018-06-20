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Обвиняемый в попытке покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй раскрыл подробности планируемого нападения на Даунинг-стрит. Как сообщает The Independent со ссылкой на сторону обвинения, 20-летний житель Лондона Нааимур Рахман намеревался обезглавить главу британского парламента.

Процесс над Рахманом начался 19 июня в Магистратском суде Лондона. В ходе заседания прокурор сообщил, что молодой человек рассказал о своих планах информатору спецслужб Великобритании.

Отмечается, что Рахман якобы намеревался взорвать ворота на Даунинг-стрит и обезвредить сотрудников полиции с помощью перцового баллончика. Также обвиняемый просил агента Ми-5, работающего под прикрытием, записать его в спящую ячейку ИГИЛ*.

В ходе процесса присяжным продемонстрировали видео, на котором Рахман разговаривает с информатором. Из ролика следует, что преступник намеревался совершить "десятисекундную пробежку" от ворот Даунинг-стрит к резиденции Терезы Мэй. Помимо того, на видео он заявляет, что хочет "снять голову" с Мэй.

По словам прокурора Марка Хейвуда, до задержания обвиняемый считал, что находится всего в паре дней от своей цели, заключающейся в атаке террориста-смертника с использованием ножа и взрывчатки на Даунинг-стрит и при возможности нападении на главу британского парламента.

Источник: life.ru