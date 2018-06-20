В Китае нашли следы динозавров возрастом 120 млн лет (1)

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В мире | 20 июня 2018 года, 16:22

В Китае международная археологическая экспедиция обнаружила окаменелости со следами различных видов динозавров, живших около 120 миллионов лет назад. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ученые из США, Китая и Австралии вели раскопки на востоке страны в провинции Шаньдун. Всего было найдено около 300 следов древних ящеров, предположительно, оставленных в меловой период.

Глава института геологии и палеонтологии Университета Линьи заявил, что данная находка является "шокирующей", так как ранее никаких следов динозавров в этом районе не находили.

Источник: life.ru

Комментарии 1
Nitj1 час назад
Oņi, čto, po lave hodiļi?
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