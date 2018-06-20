В Китае нашли следы динозавров возрастом 120 млн лет (1)
В мире | 20 июня 2018 года, 16:22
В Китае международная археологическая экспедиция обнаружила окаменелости со следами различных видов динозавров, живших около 120 миллионов лет назад. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Ученые из США, Китая и Австралии вели раскопки на востоке страны в провинции Шаньдун. Всего было найдено около 300 следов древних ящеров, предположительно, оставленных в меловой период.
Глава института геологии и палеонтологии Университета Линьи заявил, что данная находка является "шокирующей", так как ранее никаких следов динозавров в этом районе не находили.
Fossils of diverse dinosaur footprints are found in east China's Shandong, which suggests dinosaurs lived in groups https://t.co/Uqn3XmrcqM pic.twitter.com/7QRNkoXIUL— XHscitech (@XHscitech) 20 июня 2018 г.
Источник: life.ru
Oņi, čto, po lave hodiļi?
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