В Китае международная археологическая экспедиция обнаружила окаменелости со следами различных видов динозавров, живших около 120 миллионов лет назад. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ученые из США, Китая и Австралии вели раскопки на востоке страны в провинции Шаньдун. Всего было найдено около 300 следов древних ящеров, предположительно, оставленных в меловой период.

Глава института геологии и палеонтологии Университета Линьи заявил, что данная находка является "шокирующей", так как ранее никаких следов динозавров в этом районе не находили.

Fossils of diverse dinosaur footprints are found in east China's Shandong, which suggests dinosaurs lived in groups https://t.co/Uqn3XmrcqM pic.twitter.com/7QRNkoXIUL