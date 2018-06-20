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НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России на фоне истеричной риторики Польши и стран Балтии о "русском вторжении", численность военных контингентов выросла в семь раз, констатировал в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

"На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40-60 тысяч военнослужащих", — сказал Шойгу, выступая на первом выездном заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в Крыму.

Активно совершенствуется транспортная инфраструктура для перевозки войск в Восточную Европу. Упрощаются процедуры пересечения границ воинскими контингентами", — констатировал Шойгу.

Он напомнил, что с 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com