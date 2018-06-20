Тимошенко заявила, что будет бороться за пост президента Украины (5)

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В мире | 20 июня 2018 года, 19:54

Лидер партии "Батькивщина" и глава одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом она заявила в среду, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе видоконференции в Facebook.

"Да, я буду баллотироваться на пост президента", — ответила Тимошенко. При этом она выразила уверенность в своей победе.

"Сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране", — подчеркнула лидер "Батькивщины".

Источник: ТАСС
Комментарии 5
..2 часа назад
Не жись а мечта. Украла и в тюрьму,выпустили и в президенты.
Госдеп утвердит, народ подпись поставит. А вообще, зачем народ.Есть же госдеп...
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Патриот 2 часа назад
Поистаскалась, ползёт к кормушке.
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Latviešu Patriots20 минут назад
Lai jau kandidē, jebkurā gadījumā Ukrainas ārpolitikas virziens ES un NATO virzienā nemainīsies!
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