Тимошенко заявила, что будет бороться за пост президента Украины (5)
В мире | 20 июня 2018 года, 19:54
Лидер партии "Батькивщина" и глава одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины.
Об этом она заявила в среду, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе видоконференции в Facebook.
"Да, я буду баллотироваться на пост президента", — ответила Тимошенко. При этом она выразила уверенность в своей победе.
"Сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране", — подчеркнула лидер "Батькивщины".
Источник: ТАСС
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