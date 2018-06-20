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Лидер партии "Батькивщина" и глава одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом она заявила в среду, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе видоконференции в Facebook.

"Да, я буду баллотироваться на пост президента", — ответила Тимошенко. При этом она выразила уверенность в своей победе.

"Сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране", — подчеркнула лидер "Батькивщины".