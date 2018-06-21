Австрия на посту председателя Совета ЕС будет развивать диалог с Россией (4)

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В мире | 21 июня 2018 года, 10:10

Австрия в ходе своего председательства в ЕС намерена работать над развитием отношений с Россией, как одним из ключевых игроков в сфере безопасности и стабильности в Европе, говорится в представленной в четверг в Брюсселе программе австрийского председательства, которое начинается 1 июля.

"В ходе австрийского председательства будет проведена встреча министров иностранных дел государств "Восточного партнерства", на которой должна быть проведена оценка прогресса и обсуждены последующие шаги. Кризис на Украине потребует особого внимания", — указано в программе, представленной на встрече с постпредом Австрии при ЕС Николаусом Маршиком.

"Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах, а также укрепление диалога России и ЕС", — говорится в справке.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
>>>1 час назад
верное решение - холуи пиндосовские сритесь
1
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вот1 час назад
флаги у нас очень похожи, чуть оттенок красного другой,а политика прям противоположная, к чему это я?
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Latviešu Patriots44 минуты назад
Austrija - Hitlera dzimtene - cik zemu tu esi kritusi! Žēl, ka viņu politiķi ir tik akli, ka tic Krievijai!
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