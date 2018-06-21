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Австрия в ходе своего председательства в ЕС намерена работать над развитием отношений с Россией, как одним из ключевых игроков в сфере безопасности и стабильности в Европе, говорится в представленной в четверг в Брюсселе программе австрийского председательства, которое начинается 1 июля.

"В ходе австрийского председательства будет проведена встреча министров иностранных дел государств "Восточного партнерства", на которой должна быть проведена оценка прогресса и обсуждены последующие шаги. Кризис на Украине потребует особого внимания", — указано в программе, представленной на встрече с постпредом Австрии при ЕС Николаусом Маршиком.

"Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах, а также укрепление диалога России и ЕС", — говорится в справке.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com