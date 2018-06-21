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В Финляндию из России устремились граждане третьих стран, желающих получить убежище в Финляндии — они используют для этой цели паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года (Fun ID), сообщает YLE News со ссылкой на финскую погранслужбу.

Напомним, Fun ID дает его обладателю право находиться в России, где проходит чемпионат мира по футболу, без визы.

В погранслужбе Финляндии утверждают, что 15 июня прибывший в Хельсинки из России гражданин третьей страны объявил о намерении просить убежище в Финляндии. Мужчина признался, что приобрел билеты на матчи ЧМ-2018 и оформил паспорт болельщика лишь с целью подать заявление на предоставление убежища в Финляндии.

Издание "Фонтанка" пишет, что на границе с Финляндией были задержаны трое граждан Ирана — они находились в России по туристическим визам, хотя целью визита указали "спортивные связи".

Посольство РФ в Финляндии прокомментировало сообщения об использовании Fun ID с целью получить убежище в Европе. В дипведомстве рассказали, что видели эти сообщения, "но официальных обращений от финской стороны к нам по этому поводу не поступало", сообщает ТАСС.