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Японский госслужащий получил штраф и выговор за то, что отлучился на обеденный перерыв на три минуты раньше положенного срока, сообщает The Guardian.

Данное нарушение он совершил 26 раз в течение семи месяцев.

Чтобы наказать провинившегося 64-летнего сотрудника водопроводного бюро, руководители созвали телеконференцию, на которой охарактеризовали поведение служащего как "глубоко прискорбное" и поклонились в знак прощения.

В бюро заявили, что работник, таким образом, нарушил внутренние правила, требующие от служащих "концентрироваться на работе".

Инцидент произошел спустя месяц после принятия Японией закона, ограничивающего сверхурочные работы 100 часами. Закон направлен на сокращение случаев "кароси" в Японии (смерти от переработок).

В 2016 году японское правительство заявляло, что в стране каждому пятому работнику угрожает "кароси".

Фото из Flickr/LindaKjellström