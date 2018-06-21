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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск террориста Андерса Брейвика, который жаловался на условия содержания в норвежской тюрьме. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в четверг на сайте ЕСПЧ.

Брейвик подавал иск под новым именем - Фьотольф Хансен. Он жаловался на то, что его содержат отдельно от других заключенных.

При проверке иска Страсбургский суд не выявил никаких нарушений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Комитет, состоящий из трех судей, счел обращение заключенного неприемлемым. Решение является окончательным", - сказано в пресс-релизе ЕСПЧ.

Андерс Брейвик - норвежский террорист, отбывающий 21-летний тюремный срок за убийство 77 человек в июле 2011 года в Осло и на острове Утёйа. Преступник сначала взорвал бомбу в столице Норвегии, а затем отправился на остров, где проходил молодежный слет, и принялся расстреливать людей. Приговор Брейвику был вынесен в августе 2012 года. Назначенный ему 21-летний срок заключения - максимально возможный в Норвегии. Он также может быть продлен, если выяснится, что по истечении этого времени заключенный все еще представляет угрозу.

В Норвегии Брейвик содержится в трехкомнатной тюремной камере, оборудованной компьютером (правда, без подключения к интернету) и телевизором. Также в его распоряжении есть игровая приставка. В то же время контакты заключенного с внешним миром сильно ограничены, его переписка по почте контролируется, напоминает DW.

Террорист считает подобные условия содержания "отвратительными" и регулярно пишет жалобы на них. Он, в частности, добивается смягчения условий содержания и возможности общаться с другими заключенными. Однако власти опасаются, что Брейвик может вдохновить их на теракты.

В апреле 2016 года окружной суд Осло частично удовлетворил иск Брейвика, признав условия его содержания "бесчеловечными". Однако спустя почти год апелляционный суд отменил это решение. В июне 2017 года Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика, оставив решение апелляционного суда в силе.

Фото: flickr.com/Explícito Online