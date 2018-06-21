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Украинский лидер Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы Украины.

Отмечается, что Порошенко во время беседы «призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах».

«Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключённым», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что также была отмечена «важность активизации работы в нормандском формате» с целью согласования концепции развёртывания в Донбассе миссии ООН.

Между тем, как подтвердили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора затронули ситуацию в Донбассе и «тематику обмена удерживаемыми лицами».

Отмечается, что с учётом прошедшей в июне встречи министров иностранных дел в «нормандском формате» обсуждались вопросы урегулирования ситуации на Украине.

«С российской стороны подтверждена безальтернативность «комплекса мер» 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы и «нормандской четвёрки», — говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, Путин выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Донбассе, а также ростом числа жертв среди мирного населения.

«Затронута также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских — в России», — подчёркивается в сообщении.

Также главы государств обсудили реализацию предложения России по учреждению миссии ООН на Украине.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

9 июня два президента также провели телефонные переговоры.