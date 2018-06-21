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МВД Великобритании опубликовало предложения по статусу проживающих в стране граждан Евросоюза после Brexit. Документ размещен на сайте ведомства.

Согласно тексту, граждане ЕС, которые проживают в Великобритании более пяти лет, смогут получить статус постоянного резидента.

Как отмечается, для этого гражданам Евросоюза необходимо будет подтвердить свою личность и доказать, что они проживают на территории Британии.

При этом получив статус резидента, граждане ЕС получат возможность перевезти в Британию ближайших родственников.