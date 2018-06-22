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Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время визита в Европу в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что есть два варианта встречи: до саммита НАТО, который пройдет в Брюсcеле 11-12 июля, либо после визита Трампа в Великобританию 13 июля.

Представитель Белого дома Гаррет Маркиз подтвердил, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон посетит Россию на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальную встречу лидеров двух стран. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг информацию о встрече до саммита, однако также подтвердил, что Болтон посетит Россию.

Президенты России и США неоднократно высказывали заинтересованность в переговорах, однако согласование проходило медленно. Путин считает переносы встречи с Трампом «последствием ожесточенной внутриполитической борьбы в США».

Впервые Трамп и Путин встречались на саммите G-20 в немецком Гамбурге летом 2017 года.