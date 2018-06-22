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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце.

"Мы рассматриваем такую возможность", - цитирует в четверг агентство Bloomberg слова Трампа, сказанные на встрече с губернаторами штатов.

По данным неназванных собеседников агентства, существуют две возможности для такой встречи - до саммита НАТО, который состоится 11 июля в Брюсселе, и после визита Трампа в Великобританию 13 июля. При этом они уточнили, что эти планы пока не являются окончательными.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила, что "американские официальные представители рассматривают возможность проведения встреч или перед саммитом НАТО, или же по завершении визита Трампа в Великобританию".

При этом издание утверждает, что в Лондоне встревожены возможностью встречи в июле - особенно если эта встреча произойдет до саммита НАТО.

Источник: interfax.ru

Фото: immigrant.today