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Во Флориде задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего рэп-музыканта Джасея Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Ранее его не раз арестовывали за хранение наркотиков, оружия и за угон автомобиля.

Задержанному 22 года, его зовут Дедрик Уильямс. Родственникам застреленного рэпера сразу же сообщили о задержании, отмечает онлайн-таблоид TMZ.

Таблиод утверждает, что Уильямса не менее 11 раз привлекали к ответственности за те или иные преступления, включая хранение кокаина, домашнее насилие и угрозы оружием. Также известно, что он был подписан на инстаграм-канал XXXTentacion.

По сведениям TMZ, полиция Флориды выдала ордеры на арест еще двух подозреваемых в причастности к убийству рэпера. Никаких сведений об их личностях нет.

В полиции пока не рассказывают о мотивах убийства. Первоначально предполагалось, что Онфрой мог быть застрелен при попытке ограбления.

Убийство восходящей звезды

20-летний Джасей Онфрой был застрелен 19 июня в своем автомобиле в Майами. По сведениям полиции, в машину Онфроя стреляли два человека после того, как он уехал из автосалона. Нападавшие скрылись.

Онфрой с 16 лет записывал так называемый "саундклауд-рэп" и публиковал треки на сервисе Soundcloud прежде, чем к нему пришла известность. В марте 2018-го он выпустил второй альбом "?", который попал на первое место чарта Billboard.

Рост популярности XXXTentacion совпал с публикацией в СМИ подробностей о многочисленных уголовных делах против него.

В частности, рэпера обвиняли в избиении бывшей девушки, когда она была беременна. Он находился на свободе по разрешению суда в связи с необходимостью зарабатывать концертной деятельностью.

Фото: screenshot youtube