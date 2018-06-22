США предупредили Европу о "набирающей силу России" (6)

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В мире | 22 июня 2018 года, 18:32

Институт стратегических исследований армии США подготовил доклад, в котором говорится, что противодействие России НАТО может привести к использованию Пятой статья Устава альянса, предполагающей ответов членов альянса на нападение на одного из них. Об этом сообщает RT.

Согласно докладу, Россия использует свои возможности для «запугивания» бывших союзников.

«Набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в «серой зоне» на самой грани порога», — говорится в документе.

Также отмечается, что российская сторона, окрепнувшая за последние десять лет, превратилась в "самую серьезную военную" угрозу для европейских стран.

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европа не может рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от "ряда вызовов, включая Россию".

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Патриот 39 минут назад
Россия всегда сможет за себя постоять! НАТО И США ПУСТЫШКИ, которые могут наводить только ужасы в мире! Нарвётесь на Россию будете лет сто ходить без зубов. 80 % НАТОвских вояк откажутся воевать с Россией, они понимают что это верная гибель.
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Гражданин латвии12 минут назад
Ну с Россией ещё ни кто не пропал.А вот западная цивилизация уничтожила тысячи народов и стран.
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Garik52 минуты назад
Все идет к тому, что будет как с Турцией: "Сами заварили - сами и расхлебывайте!"? Трамп предупреждает некоторых особо тут воинствующих:" Не дразните Россию - не отимеет!".
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