Эстонские спасатели потушили крупнейший лесной пожар в районе деревни Википалу волости Ания Харьюского уезда, который продолжался почти две недели и охватил площадь в 200 гектаров, сообщил в пятницу спасательный департамент республики в социальной сети Twitter

"Пожар был окончательно потушен в четверг вечером. Для избежания неприятных сюрпризов спасатели будут следить за этим районом. Большое спасибо всем, кто помогал в работах по тушению", — говорится в сообщении департамента, который отмечает, что лесной пожар в Википалу стал одним из крупнейших в Эстонии за последнее десятилетие.

Пожар начался 10 июня. Сначала пламя охватило площадь около 40 гектаров, но затем пожар расширился до 200 гектаров. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в зоне пожара, проконтролировав ход работ по его ликвидации.

Жаркая погода держится в Эстонии уже около месяца, поэтому периодически вспыхивают все новые очаги лесных пожаров. Работы по тушению идут практически беспрерывно. На прошлой неделе спасательный департамент Эстонии сформировал общегосударственный штаб для борьбы с лесными пожарами, поскольку длительный период теплой погоды с минимальными атмосферными осадками резко увеличил риск возгораний леса.

В задачи штаба входит обеспечение доступности спасательных ресурсов по всей Эстонии, мониторинг ситуации, координация и коммуникация всех структур, участвующих в борьбе с пожарами (спасатели, военные, полиция и погранохрана, добровольцы).

Фото из Flickr/Alan Crawshaw