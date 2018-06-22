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89-летний отец покойного певца Майкла Джексона Джо Джексон находится при смерти, сообщает NME со ссылкой на заявление его менеджера.

63-летний Джермен Джексон рассказал журналистам, что его отец может умереть со дня на день, однако запретил родственникам приближаться к себе и знакомиться с его медицинской карточкой.

Несмотря на это, его жена Кэтрин Джексон и дочери Ребби и Джовонни все-таки приходят в госпиталь в Лас-Вегасе, где находится пожилой Джексон.

Джо Джексон уже много лет страдает от деменции. В 2015 году он ослеп после инсульта. Впервые он заявил о себе в мире шоу-бизнеса в начале 1960-х, когда стал менеджером трио своих сыновей Джеки, Тито и Джермена. Самым успешным отпрыском продюсера стал Майкл Джексон, которого пресса называла королем поп-музыки.