Жена Трампа направилась на встречу с детьми мигрантов в куртке "Мне плевать" (1)

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В мире | 22 июня 2018 года, 14:31

Первая леди США Мелания Трамп накануне прибыла в Техас, на границу с Мексикой, чтобы посетить центр содержания детей нелегальных мигрантов.

На супруге американского президента был плащ с надписью: "Мне плевать, а тебе?". Это возмутило некоторых журналистов и обычных американцев. Надпись связали с проблемой мигрантов в США.

Президент Дональд Трамп написал в твиттере, что надпись на плаще Мелании относилась к "фейковым СМИ"

"Мелания узнала, насколько они нечестны, и теперь ей действительно плевать!", — отметил Трамп.

Когда Мелания Трамп встретилась с детьми мигрантов, скандального плаща на ней не было.

Фото из Flickr/The White House

Комментарии 1
Саня2 часа назад
Мне тоже плевать.
И когда я читаю об очередной перевернувшейся лодке, то у меня становится легче на душе за благополучие себя и моей семьи. Ещё пара сотен головорезов отправилась на корм рыбам.
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