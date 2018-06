В мире |

Первая леди США Мелания Трамп накануне прибыла в Техас, на границу с Мексикой, чтобы посетить центр содержания детей нелегальных мигрантов.

На супруге американского президента был плащ с надписью: "Мне плевать, а тебе?". Это возмутило некоторых журналистов и обычных американцев. Надпись связали с проблемой мигрантов в США.

Президент Дональд Трамп написал в твиттере, что надпись на плаще Мелании относилась к "фейковым СМИ"

"Мелания узнала, насколько они нечестны, и теперь ей действительно плевать!", — отметил Трамп.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!