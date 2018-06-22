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Соединенные Штаты собираются дать убежище детям мигрантов на четырех военных базах. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона Майкла Эндрюса.

По словам подполковника, 20 тысяч спальных мест на базах в Техасе и Арканзасе подготовлено для детей иностранцев, которых никто не сопровождает. В то же время другие федеральные агентства предоставили противоречивые объяснения по поводу того, как будут организованы приюты и кто там будет размещен.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт уточнила, что департамент здравоохранения и социальные службы попросили Пентагон рассмотреть возможность выделить около 20 тысяч мест для временного размещения на военных объектах детей иностранцев без сопровождения, передает агентство Reuters. По ее словам, для этих целей изучаются три военных базы в Техасе и одна в Арканзасе.

Пока непонятно, будут ли на военных базах селить родителей детей, задержанных на границе с Мексикой. В Белом доме и в департаменте здравоохранения на соответствующие вопросы NYT не ответили.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил отбирать детей у нелегалов на границе с Мексикой. Ранее тысячи детей были разлучены с родителями и помещены в изоляторы. Теперь членам семей, задержанным за незаконное пересечение американской границы, разрешено находиться вместе в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.

Источник в Белом доме сообщил, что Мелания Трамп несколько дней уговаривала мужа принять решение, которое помогло бы воссоединить семьи мигрантов-нелегалов. До этого представитель первой леди Стефани Гришэм сообщила, что жена Трампа ненавидит наблюдать, как детей мигрантов разлучают с их семьями.

С начала мая администрация США стала придерживаться политики "нулевой терпимости" по отношению к нелегалам. Их начали задерживать и привлекать к уголовной ответственности, а детей мигрантов готовить к переводу под опеку. С этого момента на границе задержали 2300 детей мигрантов, которых отобрали у родителей или иных взрослых спутников и поместили в специальные изоляторы.

Посетившие изоляторы политики сообщили прессе, что детей держат в клетках и не сообщают им, когда они снова увидят родителей. Опубликованные видеозаписи плачущих детей вызвали бурю возмущения во всем мире. Трампа за такую политику резко критиковали как демократы, так и однопартийцы-республиканцы.

Как стало известно, около 500 детей нелегальных иммигрантов уже вернулись к своим родителям в США после того, как Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей. Об этом АР в четверг сообщил высокопоставленный источник в Белом доме.

Фото из Flickr/Yu Chen Hsu