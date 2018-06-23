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Около 43 процентов немцев уверены, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стоит покинуть свой пост. Такие результаты опроса приводит институт общественного мнения Yougov, пишет Spiegel.

При этом 42 процента положительно оценивают работу главы правительства и не видят необходимости в ее отставке. Еще 15 процентов опрошенных затруднились ответить.

Опрос показал, что наиболее положительно к Меркель относятся сторонники партии "зеленых". Наиболее негативно настроенные — ультраправые из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Также среди тех, кто поддерживает "левых", почти 50 процентов считают, что канцлер умело справляется со своими обязанностями.

При этом довольно неоднозначно отношение к Меркель среди сторонников блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который она возглавляет. Так, 63 процента сторонников альянса выступают в поддержку канцлера, а 27 процентов хотели бы, чтобы она покинула пост.

При этом половина немецких граждан считает, что существующая правительственная коалиция, в которую входят ХДС/ХСС и социал-демократы, не просуществует до следующих выборов, которые состоятся в 2021 году.

Фото из Flickr/European People's Party