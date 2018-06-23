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Пару недель назад в Клинике Тартуского университета произошел прискорбный инцидент. Пациента на несколько часов забыли в магнитно-резонансном томографе (МРТ), а дверь кабинета закрыли на ключ, пишет Rus.postimees.ee.

Пресс-секретарь клиники Кристи Таэль подтвердила, что эта досадная история действительно произошла, но разглашать подробности произошедшего отказалась.

"Мы заключили с пациентом компромиссный договор и поэтому у нас нет права обсуждать обстоятельства произошедшего с третьими лицами", - сказала пресс-секретарь.

Инцидент произошел в здании, расположенном по адресу Рая 31, где находится психиатрическая клиника. Там также занимаются кожными заболеваниями и другими проблемами со здоровьем.

Опираясь на анонимный источник Eesti Päevaleht сообщил, что пациент сам вылез из машины МРТ и добрался до своего мобильного телефона. Из-за допущенной ошибки работник клиники получил волчий билет.

Фото: flickr.com/Landstuhl Regional Medical Center