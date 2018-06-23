В мире |

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов, не будет писать прошения о помиловании, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал Динзе агентству Интерфакс.

По его словам, из-за продолжающейся голодовки у Сенцова начались проблемы с почками и сердцем, поэтому он в основном лежит.

"У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по 3-4 литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", - пояснил Динзе.

Ранее адвокат сообщал, что Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению ЕСПЧ.

Также в пятницу уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в "Фейсбуке", что она обратилась к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей право на посещение Сенцова из-за ухудшения его самочувствия.

Накануне в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили РИА Новости, что появившаяся в СМИ информация о принудительном кормлении Сенцова не соответствует действительности.

"Фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное", - отмечалось в сообщении.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам. При этом о своем собственном освобождении Сенцов не просил.