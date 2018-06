В мире |

Агентство Bloomberg опубликовало карту, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма. Карта, к которой могут возникнуть претензии как у России, так и у Украины, оспаривающих друг у друга полуостров, выложена в микроблоге агентства в Twitter.

Карта иллюстрирует ситуацию с выборами в странах с развивающейся экономикой. Зеленым цветом обозначены государства, в которых должны пройти выборы в 2018 году, желтым - в 2019-м, а темно-серым цветом обозначены страны, где выборы уже прошли. Украина на карте окрашена в желтый цвет, Россия - в темно-серый. А Крым обозначен светло-серым цветом, передает РБК.

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n