Bloomberg показал карту с "нейтральным" Крымом (2)

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В мире | 23 июня 2018 года, 15:01

Агентство Bloomberg опубликовало карту, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма. Карта, к которой могут возникнуть претензии как у России, так и у Украины, оспаривающих друг у друга полуостров, выложена в микроблоге агентства в Twitter.

Карта иллюстрирует ситуацию с выборами в странах с развивающейся экономикой. Зеленым цветом обозначены государства, в которых должны пройти выборы в 2018 году, желтым - в 2019-м, а темно-серым цветом обозначены страны, где выборы уже прошли. Украина на карте окрашена в желтый цвет, Россия - в темно-серый. А Крым обозначен светло-серым цветом, передает РБК.

Крым стал частью РФ по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года под контролем российских военных и пророссийских сил. На Западе такое присоединение сочли нелегитимным. В Европе и США считают присоединение Крыма к России аннексией, в Киеве его называют оккупацией.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала присоединение Крыма к РФ. Позицию России поддержали лишь 10 стран: Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Неопределенность ситуации с Крымом отражена в серии "картографических" скандалов. Например, в Германии были изданы учебники, в которых Крым был обозначен как российская территория. В итоге было принято решение исправить ошибку и переиздать учебники.

Источник: Newsru.com
Комментарии 2
Garik1 час назад
Крым - это Крым! А где ему быть в составе России или Украины - решили жители Крыма! И не будут они слушать ни бандерлогов укропских, ни всяких дурной 3,14зды ребёнков. Кстати, кто-то там мечтает "боевое сплочение" в деле проверить. Може подмогнешь "перемогникам" Крым-Донбасс "вернуть" или призывного возраста недостигши?
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Саня1 час назад
Крым- это Украина. Вы не в тюрьме, подобное в цивилизованном мире не приветствуется. Рано или поздно придётся вернуть, а пока, пусть строят и улучшают.
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