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Агентство Bloomberg опубликовало карту, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма. Карта, к которой могут возникнуть претензии как у России, так и у Украины, оспаривающих друг у друга полуостров, выложена в микроблоге агентства в Twitter.

Карта иллюстрирует ситуацию с выборами в странах с развивающейся экономикой. Зеленым цветом обозначены государства, в которых должны пройти выборы в 2018 году, желтым - в 2019-м, а темно-серым цветом обозначены страны, где выборы уже прошли. Украина на карте окрашена в желтый цвет, Россия - в темно-серый. А Крым обозначен светло-серым цветом, передает РБК.

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n — Bloomberg (@business) June 21, 2018

Крым стал частью РФ по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года под контролем российских военных и пророссийских сил. На Западе такое присоединение сочли нелегитимным. В Европе и США считают присоединение Крыма к России аннексией, в Киеве его называют оккупацией.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала присоединение Крыма к РФ. Позицию России поддержали лишь 10 стран: Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Неопределенность ситуации с Крымом отражена в серии "картографических" скандалов. Например, в Германии были изданы учебники, в которых Крым был обозначен как российская территория. В итоге было принято решение исправить ошибку и переиздать учебники.