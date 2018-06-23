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В Великобритании принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла посетили в пятницу Солсбери, где в начале марта было совершено покушение на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Их отравили нервно-паралитическим газом, разработанным, как утверждают британские следователи, еще в СССР. Преступление привело к резкому падению турпотока, который хотят восстановить, передает Reuters.

Членов королевской семьи интересует, как Солсбери возвращается к нормальной жизни после атаки на Скрипалей. "Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе", - говорится в сообщении Кларенс-хауса - официальной резиденции принца Уэльского.

Королевские Высочества посетили различные организации и встретились с местными жителями в центре города. Затем они направились на прием в ратушу на площади Маркет-Плейс, передает РИА "Новости".

В аккаунте Кларенс-хауса в Twitter размещены фотографии, на которых жители города приветствуют Чарльза и Камиллу, сообщает "Интерфакс". В ходе визита пара встретилась с несколькими сотрудниками экстренных служб, которые участвовали в ликвидации последствий отравления.

The Prince and The Duchess are receiving a wonderful welcome to Salisbury! pic.twitter.com/DmMhFTgj8y — Clarence House (@ClarenceHouse) June 22, 2018

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу 4 марта после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Отец и дочь несколько дней находились в коме. По сведениям британских властей, Cкрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", произведенным впервые в СССР. Британские власти уверены, что за инцидентом в Солсбери стоят российские спецслужбы, но в Москве это категорически отрицают.

Также с симптомами отравления в больницу поступил сержант полиции Ник Бейли, который одним из первых прибыл на место происшествия. Он быстро пошел на поправку.

Юлию Скрипаль выписали из клиники в начале апреля и спрятали в секретном убежище. Полиция Лондона опубликовала заявление Юлии, в котором она отказалась от встреч с представителями российского посольства и своей двоюродной сестрой Викторией.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был выписан из больницы в середине мая.