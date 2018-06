В мире |

В Великобритании принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла посетили в пятницу Солсбери, где в начале марта было совершено покушение на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Их отравили нервно-паралитическим газом, разработанным, как утверждают британские следователи, еще в СССР. Преступление привело к резкому падению турпотока, который хотят восстановить, передает Reuters.

Членов королевской семьи интересует, как Солсбери возвращается к нормальной жизни после атаки на Скрипалей. "Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе", - говорится в сообщении Кларенс-хауса - официальной резиденции принца Уэльского.

Королевские Высочества посетили различные организации и встретились с местными жителями в центре города. Затем они направились на прием в ратушу на площади Маркет-Плейс, передает РИА "Новости".

В аккаунте Кларенс-хауса в Twitter размещены фотографии, на которых жители города приветствуют Чарльза и Камиллу, сообщает "Интерфакс". В ходе визита пара встретилась с несколькими сотрудниками экстренных служб, которые участвовали в ликвидации последствий отравления.

The Prince and The Duchess are receiving a wonderful welcome to Salisbury! pic.twitter.com/DmMhFTgj8y