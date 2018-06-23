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Саджид Джавид, министр внутренних дел Великобритании, в исключительном порядке разрешил использование масла медицинской марихуаны для лечения 12-летнего мальчика, Билли Колдвела, с тяжелой формой эпилепсии, пишет Meddaily.ru. На сегодняшний день это первый и единственный случай получения подобного разрешения в стране. Но теперь прецедент создан. И независимые эксперты уже говорят о возможной легализации медицинской марихуаны, в частности, для лечения эпилепсии. Подобная терапия одобрена в нескольких странах, включая США.

Как передает "Ремедиум", ребенок страдает от тяжелой формы эпилепсии. Стандартная терапия ему не помогала. Некоторое время назад ребенок вместе с матерью посещал Канаду, где получил масло медицинской марихуаны. Но в Британии таможенные службы изъяли незарегистрированное в стране лекарственное средство.

"Я воспользовался своими исключительными полномочиями для срочной выдачи Билли Колдвелу лицензии на прохождение лечения маслом медицинской марихуаны. Я принял это решение на основании заключения врача о необходимости подобной терапии", - заявил Саджид Джавид.

Фото из Flickr/Eliot Phillips