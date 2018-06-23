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Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести ввозные пошлины в 20 процентов на все автомобили, импортируемые из стран Евросоюза.

Европейским союзом в отношении США и их великолепных компаний и рабочих, мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили, которые ввозят в США, если они не снизят или отменят те пошлины и барьеры. Делайте их (машины. — Прим. ред.) тут!" — написал он в Twitter.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018

Война пошлин

В конце марта США ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные — на алюминий. Страны Евросоюза, Канада и Мексика сперва получили отсрочку, но с 1 июня эти сборы вступили в силу и для них.

Вашингтон обосновал свои шаги соображениями национальной безопасности. Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Еврокомиссия в ответ ввела пошлины на импорт американских товаров на 2,8 миллиарда евро. Эти меры вступают в силу с сегодняшнего дня и распространяются на сталь, алюминий и сельхозтовары.

При этом Брюссель заявил, что готов отменить пошлины, если Вашингтон отменит свои.

Фото из Flickr/Macarena Grippo