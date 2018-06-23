Трамп пригрозил ЕС ввозной пошлиной на автомобили (3)

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В мире | 23 июня 2018 года, 15:53

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести ввозные пошлины в 20 процентов на все автомобили, импортируемые из стран Евросоюза.

Европейским союзом в отношении США и их великолепных компаний и рабочих, мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили, которые ввозят в США, если они не снизят или отменят те пошлины и барьеры. Делайте их (машины. — Прим. ред.) тут!" — написал он в Twitter.

Война пошлин

В конце марта США ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные — на алюминий. Страны Евросоюза, Канада и Мексика сперва получили отсрочку, но с 1 июня эти сборы вступили в силу и для них.

Вашингтон обосновал свои шаги соображениями национальной безопасности. Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Еврокомиссия в ответ ввела пошлины на импорт американских товаров на 2,8 миллиарда евро. Эти меры вступают в силу с сегодняшнего дня и распространяются на сталь, алюминий и сельхозтовары.

При этом Брюссель заявил, что готов отменить пошлины, если Вашингтон отменит свои.

Фото из Flickr/Macarena Grippo

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
Светлана1 час назад
...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

June 22, 2018

"Двадцать второго июня ровно в четыре часа...")))
Трамп разозлился, Трапм разгрозился, - "так начиналась война!"

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yes14 минуты назад
Анжела, за твою вусраину никто воевать не будет
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Саня1 час назад
Предлагаю Америке и Европе забыть эти дрязги и сплотиться в едином фронте против сросийской чумы. Отжатьт у них бассейны с залежами полезных ископаемых, все равно туземцы не умеют ими пользоваться.
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