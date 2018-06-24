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Женщины в Саудовской Аравии с воскресенья, 24 июня, могут управлять автомобилем и становятся полноправными участницами дорожного движения.

Указ об этом подписал в 2017 году король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Женщинам также разрешается управлять грузовиками и мотоциклами. Для женщин были открыты специальные автошколы, в начале июня им стали выдавать водительские права.

Саудовская Аравия до последнего времени оставалась единственной страной в мире, где за руль имели право садиться только мужчины. Запрет фактически действовал с 1990 года, хотя он и не был прописан в местных законах.

Модернизировать Саудовскую Аравию стремится наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он уже представил стратегию Vision 2030 по реформированию экономики и общественной жизни страны. Женщинам ранее, в частности, разрешили посещать футбольные матчи и служить в армии.

Фото: flickr.com/karo4greatness