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Участки для голосования открылись на досрочных президентских и парламентских выборах, которые проходят в Турции в воскресенье.

В избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Одновременно с президентскими проходят парламентские выборы. Всего на выборах имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей. Избирательные участки будут открыты до 17 часов. Около 1,5 миллиона турецких избирателей досрочно проголосовали за рубежом.

Бесспорный фаворит президентской гонки — Эрдоган. Судя по данным большинства последних социологическим опросов, он наберет 47-48% голосов и выйдет во второй тур, при этом некоторые опросы дают ему более 50% голосов и прогнозируют победу уже в первом туре.

В случае второго тура соперником Эрдогана, по всей видимости, станет Индже, который, будучи ранее депутатом парламента от оппозиции, малоизвестным среди избирателей, провел успешную кампанию, сумел объединить вокруг себя противников турецкого лидера и достиг рейтинга около 30%, максимального для его партии за последние 40 лет.

Реальные шансы на места в парламенте имеет Народный альянс, в который входят Партия справедливости и развития и Партия национального движения, а также оппозиционный Национальный альянс Народно-республиканской партии, Хорошей партии и Партии счастья, которые, судя по данным последних опросов, могут набрать 48 и 40% соответственно.

Кроме того, в парламент может пройти, преодолев 10-процентный барьер, Партия демократии народов. Всего к досрочным выборам допущены девять политических партий.