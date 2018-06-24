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Российские и американские дипломаты приезжали в Вену на несколько дней для подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, встреча намечена на 15 июля.

Как сообщает издание, в Вену в рамках подготовки саммита Путина и Трампа также прибыли эксперты по безопасности обеих стран.

По информации Kronen Zeitung, встреча с Трампом в Вене обсуждалась Путиным и канцлером Австрии Себастьяном Курцем во время его визита в начале июня. При этом, как пишет Kronen Zeitung, против встречи Трампа и Путина в Вене выступает британская сторона. Деталей этого газета не приводит. По ее информация, окончательное решение будет принято в середине следующей недели.

О беспокойстве Великобританией подготовкой встречи Путина и Трампа 21 июня писала The Times. По информации газеты, для британской стороны "было бы лучше", если бы эта встреча состоялась после саммита глав государств НАТО, намеченного на 11-12 июля, и визита Трампа в Великобританию 13 июля. По словам дипломатического источника газеты, встреча Трампа с Путиным перед этим вызвала бы "смятение и тревогу" и стала бы "очень негативным" событием.

В Кремле сообщили, что пока не готовы говорить о конкретных сроках встречи двух президентов, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". Накануне он заявил, что в Кремле сообщат о встрече, как только "будут готовы". Белый дом информацию о подготовке к встрече 15 июля пока не прокомментировал.