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В жилом доме в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии произошел взрыв, сообщают местная газета Wormser Zeitung и журнал Spiegel. Инцидент, как указывают издания со ссылкой на данные местной полиции, произошел накануне вечером.

Взрыв, по информации сотрудников правоохранительных органов, полностью разрушил многоквартирное здание. В результате происшествия, как указывает Wormser Zeitung, пострадали 24 человека, при этом четверо из них получили серьезные ранения. Под обломками до сих пор могут находиться люди, допустили работники аварийных служб.

Пожарные, как отмечает Spiegel, работали на месте происшествия всю ночь. На помощь им приехали вспомогательные отряды из нескольких соседних городов. Работу сотрудников аварийных служб, по данным журнала, осложняло то, что дом продолжал рушиться: от здания отвалились большие куски фасада, внутри также периодически происходили разрушения.

"Как произошел взрыв и что ему предшествовало,​ до сих пор остается неясным", — заявил журналистам представитель местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов, как отмечает Wormser Zeitung, уже начали расследование происшествия.