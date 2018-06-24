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Журналист Аркадий Бабченко в своем Facebook рассказал о жизненных сложностях, с которыми столкнулся после инсценировки собственного убийства. Ему ограничили свободу передвижения и все контакты с внешним миром.

Украинские спецслужбы обеспечивают безопасность Бабченко, однако из-за этого он не может свободно выходить из дома.

"Изменилось все. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями — я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация", — рассказал журналист.

Не может Бабченко и свободно связываться с внешним миром с помощью привычных средств коммуникации. Он пояснил, что у него есть "стойкие подозрения, что в России каким-то образом получили доступ к моим гаджетами и могут их читать и слушать". Из-за этого каждая попытка разговора с кем либо превращается в "отдельную спецоперацию".

Для семьи Бабченко также возникли бытовые трудности. В частности, это связано с тем, что им не удалось вывезти из России все необходимые вещи. Из-за опасений, что членов семьи Бабченко могут задержать на границе, с собой они увезли только несколько чемоданов, которые поместились в машину.

"У меня сейчас государственное все. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу. А доставка тоже невозможна. Вчера обзавелись разделочной доской. И тазиком для стирки. Праздник в семье", — написал Бабченко.

"Сегодня выходной. Вы строите планы на уикэнд. А я сижу с семьей в бункере, прячусь от наемных убийц", — резюмировал он свое положение, назвав сложившуюся ситуацию "штирлициадой".

Российский журналист Аркадий Бабченко эмигрировал из России на Украину в 2017 году по политическим соображениям и из-за поступавших угроз. 29 мая 2018 года полиция и коллеги Бабченко сообщили о его убийстве, фотографии с его телом появились в сети. Однако как выяснилось позднее, инсценировка убийства была проведена с согласия журналиста украинскими спецслужбами. Целью этой операции стало выявление предполагаемых агентов России, которые, как утверждают в СБУ, готовили серию настоящих убийств на территории Украины. Вскоре издание "Страна.ua" со ссылкой на источники опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, как говорится в материале, ​"угрожает смерть от рук киллеров".

Правоохранительные органы Украины задержали по делу Бабченко бизнесмена и торговца оружием Бориса Германа, которого следствие называет организатором преступления. При этом сам Герман утверждает, что работал на украинскую контрразведку и также был участником спецоперации. Свой арест он объяснил несогласованностью украинских спецслужб.