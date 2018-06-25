В мире |

На Гоа спасательная служба определила 24 зоны на пляжах, в которых будет запрещено делать селфи. Это решение было принято после нескольких случаев гибели туристов во время фото, сообщает NDTV.

По информации телеканала, в этих зонах установят таблички с надписью No selfie. Они также будут содержать инструкции в картинках, номера бесплатной экстренной помощи и правила поведения на пляжах Гоа.

Спасательная служба также предупредила туристов, что в море нельзя находиться во время сезона муссонов, который проходит с 1 июня по 30 сентября. В это время погодные условия неблагоприятны для плавания и водных развлечений.

В июне на Гоа двое индийских туристов утонули, когда делали селфи. Первый инцидент произошел, когда 28-летний мужчина фотографировался с двумя другими туристами. Их накрыло волной, и ему не удалось выплыть из моря. Второй инцидент произошел с 33-летним индийцем, которого также унесло волной, когда он делал селфи.

Фото: pixabay.com