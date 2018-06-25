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Президент США Дональд Трамп убежден, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Об этом он написал в воскресенье, 24 июня, в Twitter.

"Мы не можем позволить всем этим людям наводнить нашу страну. Тех, кто въезжает, мы должны немедленно - без судей и судебных разбирательств - вернуть туда, откуда они прибыли. Наша система - пародия на хорошую иммиграционную политику, закон и порядок", - полагает глава американского государства.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

Он также высказал мнение, что существующая в США иммиграционная практика "подвергается насмешкам во всем мире" и "несправедлива по отношению ко всем тем, кто законно прошел все системные" барьеры и "долгие годы прождал в очередях".

Трамп также выразил уверенность, что многие дети приезжают в США "без родителей". Таким образом он отреагировал на разгоревшийся в обществе спор вокруг разделения семей нелегальных мигрантов.

В субботу, 23 июня, стало известно, что Управление таможенной и пограничной охраны США вернуло 522 несовершеннолетних родителям.

Воссоединение еще 16 детей с их семьями перенесено из-за плохой погоды, оно должно состояться в течение 24 часов.

Между тем, как сообщила 23 июня газета USA Today, десять членов Палаты представителей Конгресса США, один сенатор и целый ряд американских знаменитостей, включая актера Алека Болдуина и кинорежиссера Мартина Шина, объявили 24-дневную голодовку в знак поддержки 2,400 детей, которых на границе разлучили с родителями.

Протестующие собрались 23 июня около здания федерального суда в Мак-Аллене (штат Техас). Там находится один из главных в стране центров для задержания мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу Мексики и США. Как ожидается, участники голодовки, настаивающие на отказе Вашингтона от политики "нулевой толерантности" в отношении нелегалов, будут сменять друг друга раз в сутки.

Инициатива Трампа подверглась резкой критике, в том числе со стороны ООН.