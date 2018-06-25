Трамп настаивает на депортации нелегальных мигрантов без суда (1)

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В мире | 25 июня 2018 года, 07:30

Президент США Дональд Трамп убежден, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Об этом он написал в воскресенье, 24 июня, в Twitter.

"Мы не можем позволить всем этим людям наводнить нашу страну. Тех, кто въезжает, мы должны немедленно - без судей и судебных разбирательств - вернуть туда, откуда они прибыли. Наша система - пародия на хорошую иммиграционную политику, закон и порядок", - полагает глава американского государства.

Он также высказал мнение, что существующая в США иммиграционная практика "подвергается насмешкам во всем мире" и "несправедлива по отношению ко всем тем, кто законно прошел все системные" барьеры и "долгие годы прождал в очередях".

Трамп также выразил уверенность, что многие дети приезжают в США "без родителей". Таким образом он отреагировал на разгоревшийся в обществе спор вокруг разделения семей нелегальных мигрантов.

В субботу, 23 июня, стало известно, что Управление таможенной и пограничной охраны США вернуло 522 несовершеннолетних родителям.

Воссоединение еще 16 детей с их семьями перенесено из-за плохой погоды, оно должно состояться в течение 24 часов.

Между тем, как сообщила 23 июня газета USA Today, десять членов Палаты представителей Конгресса США, один сенатор и целый ряд американских знаменитостей, включая актера Алека Болдуина и кинорежиссера Мартина Шина, объявили 24-дневную голодовку в знак поддержки 2,400 детей, которых на границе разлучили с родителями.

Протестующие собрались 23 июня около здания федерального суда в Мак-Аллене (штат Техас). Там находится один из главных в стране центров для задержания мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу Мексики и США. Как ожидается, участники голодовки, настаивающие на отказе Вашингтона от политики "нулевой толерантности" в отношении нелегалов, будут сменять друг друга раз в сутки.

Инициатива Трампа подверглась резкой критике, в том числе со стороны ООН.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 1
Patriot52 минуты назад
Laikam jau ir pareizi, ka tiek, kas ir pàrkàpusi imigràcijas likumu, bez tiesas tiek deportèti uz valsti no kuras ieradàs. Savàdàk Itàlijà tiesas tikai ar imigrantiem vien nodarbosies.
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