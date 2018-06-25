Эрдоган одержал победу на выборах президента Турции (2)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов. Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.
"Президент Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов", - сказал он. Таким образом глава ЦИК, по сути, признал победу турецкого лидера на выборах.
Гювен также заявил, что "обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало". Кроме того, он объявил, что "Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения, "Хорошая партия" и Партия демократии народов преодолели 10%-ный барьер, они будут представлены в парламенте".
Подсчет последних бюллетеней до сих пор продолжается. Согласно последним данным ЦИК, Тайип Эрдоган набирает 52,5% голосов, его ближайший конкурент от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получает 30,7% голосов избирателей.
Источник: tass.ru