В мире |

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов. Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.

"Президент Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов", - сказал он. Таким образом глава ЦИК, по сути, признал победу турецкого лидера на выборах.

Гювен также заявил, что "обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало". Кроме того, он объявил, что "Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения, "Хорошая партия" и Партия демократии народов преодолели 10%-ный барьер, они будут представлены в парламенте".

Подсчет последних бюллетеней до сих пор продолжается. Согласно последним данным ЦИК, Тайип Эрдоган набирает 52,5% голосов, его ближайший конкурент от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получает 30,7% голосов избирателей.

Источник: tass.ru