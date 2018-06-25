FIFA начала расследование из-за жестов игроков сборной Швейцарии
FIFA начала расследование по поводу жестов, которые показали футболисты сборной Швейцарии Джердан Шакир и Гранит Джаки, празднуя голы во время матча со сборной Сербии.
Оба игрока — этнические албанцы из частично признанной республики Косово. Во время матча они показали жест, напоминающий двуглавого орла, который изображен на флаге Албании. После этого футболисты были освистаны болельщиками сборной Сербии.
Xherdan Shaqiri and Granit Xhaka spark political controversy over goal celebrations: https://t.co/agNodIKQai@mjcritchley reports pic.twitter.com/ydrw8jrO99— Indy Football (@IndyFootball) 23 июня 2018 г.
Шакир и Джаки не признают, что их жесты носили политический характер, объясняя их эмоциями после забитых голов. В матче сборная Швейцарии обыграла Сербию со счетом 2:1.
Также FIFA проверит действия сербских болельщиков и тренера сборной Младена Крстаича из-за его заявления, сделанного после матча. О каком конкретно заявлении идет речь — неизвестно, но после матча тренер выступил с критикой судьи Феликса Брыха, заявив, что отправил бы его на суд в Гаагу.
Источник: [daily.afisha.ru](https://daily.afisha.ru/news/17890-fifa-nachala-rassledovanie-iz-za-zhestov-kotorye-pokazali-igroki-sbornoy-shveycarii-v-matche-s-serbiey/ ""
Фото: @IndyFootball