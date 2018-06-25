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FIFA начала расследование по поводу жестов, которые показали футболисты сборной Швейцарии Джердан Шакир и Гранит Джаки, празднуя голы во время матча со сборной Сербии.

Оба игрока — этнические албанцы из частично признанной республики Косово. Во время матча они показали жест, напоминающий двуглавого орла, который изображен на флаге Албании. После этого футболисты были освистаны болельщиками сборной Сербии.

Шакир и Джаки не признают, что их жесты носили политический характер, объясняя их эмоциями после забитых голов. В матче сборная Швейцарии обыграла Сербию со счетом 2:1.

Также FIFA проверит действия сербских болельщиков и тренера сборной Младена Крстаича из-за его заявления, сделанного после матча. О каком конкретно заявлении идет речь — неизвестно, но после матча тренер выступил с критикой судьи Феликса Брыха, заявив, что отправил бы его на суд в Гаагу.

Источник: [daily.afisha.ru](https://daily.afisha.ru/news/17890-fifa-nachala-rassledovanie-iz-za-zhestov-kotorye-pokazali-igroki-sbornoy-shveycarii-v-matche-s-serbiey/ ""

Фото: @IndyFootball