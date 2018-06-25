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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая дала комментарий после заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о вероятности российского вторжения на территорию страны. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

По словам Яровой, Грибаускайте нужно «подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению» и прекратить отравлять сердце и душу народа Литвы русофобией и ложью.

«Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики», — сказала Яровая.

Она подчеркнула, что россияне дорожат дружбой и миром, в отличие от литовского президента.

Ранее Грибаускайте заявила, что со стороны России существует «значительная» вероятность военного вторжения. Также она отметила, что многие западные государства недооценивают вмешательство России в их интересы. При этом литовский лидер подчеркнула, что Россия обладает военным превосходством над Литвой.

Источник: gazeta.ru