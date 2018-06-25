В России призвали президента Литвы "подключить мозг" (11)

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В мире | 25 июня 2018 года, 10:37

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая дала комментарий после заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о вероятности российского вторжения на территорию страны. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

По словам Яровой, Грибаускайте нужно «подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению» и прекратить отравлять сердце и душу народа Литвы русофобией и ложью.

«Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики», — сказала Яровая.

Она подчеркнула, что россияне дорожат дружбой и миром, в отличие от литовского президента.

Ранее Грибаускайте заявила, что со стороны России существует «значительная» вероятность военного вторжения. Также она отметила, что многие западные государства недооценивают вмешательство России в их интересы. При этом литовский лидер подчеркнула, что Россия обладает военным превосходством над Литвой.

Источник: gazeta.ru

Комментарии 11
Жж2 часа назад
Одно явно видно-ни мозга,ни понятия,ни гордости нет!Сплошное рабское послушание,угождать,себе во вред,тупо выполнять приказыю заморского узурпатора.Другое важно,что будут говорить потомки,не думаю с благодарностью.
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Ra2 часа назад
Мозг ей подключать надо периодически .Впрочем , как и многим политикам Латвии .
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Патриот 2 часа назад
В связи с отсутствием мозга, проблема решается сама собой. Подключать нечего если только задницу, там может хоть одна прямая извилина осталась.
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