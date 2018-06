В мире |

Девятилетний английский бульдог по кличке Жа Жа признан самой уродливой собакой в мире, сообщает Associated Press. Традиционный конкурс прошел в Сан-Франциско.

Владелица собаки Меган Брайнард получит 1500 долларов за победу Жа Жа.

Как следует из биографии победителя, бульдог родился на так называемой "щенячьей ферме", где разводят собак исключительно ради прибыли и зачастую пренебрегают здоровьем животных.

Ее выкупили зоозащитники, и затем ее взяла себе Брайнард. Она назвала новую домашнюю любимцу в честь голливудской актрисы и знаменитости Жа Жа Габор.

Конкурс проводится уже около 30 лет. В этом году по красной ковровой дорожке прошли лысые собаки, псы с вываливающимися языками и морщинистой свисающей кожей. Все их недостатки строго оценивает специальное жюри.

