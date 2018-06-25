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Власти Италии запретили экипажам спасательных кораблей береговой охраны помогать беженцам, терпящим бедствие на лодках в Средиземном море — даже если они посылают сигналы SOS.

Накануне, 24 июня, за один день итальянские спасатели получили шесть таких сигналов от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки, пишет The Independent.

Официальный Рим напомнил, что поскольку беженцы на момент поступления сигналов находились в территориальных водах Ливии, ответственность за них несет Триполи.

Ранее о нежелании принимать беженцев в резкой форме заявил министр внутренних дел, вице-премьер итальянского правительства Маттео Сальвини. По его словам, Италия "не в силах принять больше ни одного человека".

В частности, 11 июня Сальвини, который славится жестким подходом к решению проблемы мигрантов, запретил кораблю Aquarius с беженцами на борту зайти в порт Сицилии. Судно благотворительной организации SOS Méditerranée привезло в Европу 629 просителей убежища, включая 120 несовершеннолетних. В конечном итоге их приняла Испания, мигранты сошли на сушу в порту Валенсии.

Фото из Flickr/Sea-Watch Org