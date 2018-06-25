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89-летний Джо Джексон, продюсер и отец поп-легенды Майкла Джексона, впервые вышел в социальные сети после сообщений о своей госпитализации и слухов о скорой смерти.

У себя в твиттере он разместил собственный портрет на фоне заката и сопроводил снимок грустной подписью.

«Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время», — написал он.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC — Joseph Jackson (@Joe5Jackson) 24 июня 2018 г.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джо Джексон госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Дети Джексона в интервью признались, что он находится при смерти.

Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, и управлял собственным лейблом Ivory Tower International Record. Джо Джексон также являлся продюсером Майкла Джексона (скончался 25 июня 2009 года) после того как Майкл покинул Jackson Five и начал сольную карьеру.