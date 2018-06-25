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Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выставили из ресторана из-за ее работы на президента США Дональда Трампа.

Совладелица заведения под названием Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, в пятницу вечером попросила Сандерс и ее семью покинуть ресторан. Таким образом она высказала свое недовольство действиями администрации Трампа.

Сандрес прокомментировала инцидент в "Твиттере", написав: "ее действия больше говорят о ней, чем обо мне".

Дональд Трамп передумал отнимать у нелегальных мигрантов детей Стефани Уилкинсон убеждена, что Сандерс работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию. Она заявила изданию Washington Post, что решила отказать пресс-секретарю Трампа в обслуживании, поговорив с сотрудниками.

"Скажите мне, что вы хотите сделать. Я могу попросить ее уйти, - рассказала она. - Они ответили да".

Инцидент произошел спустя несколько дней после того как министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен была освистана в мексиканском ресторане в Вашингтоне.

В последнее время правительство США подверглось резкой критики из-за скандальной политики изоляции детей-мигрантов от их родителей на мексиканской границе.

Решение администрации об уголовном преследовании каждого нелегального мигранта, пересекающего границу, привело к тому, что около 2300 детей оказались разлучены со своими родителями в мае и июне, что вызвало гнев по всему миру.

В итоге президент Трамп отказался от разделения семей, однако заявил, что по-прежнему привержен политике "нулевой терпимости".

Критики называют решение ресторана Red Hen дискриминацией.

Фото: flickr.com/don