Пресс-секретаря Трампа выставили из ресторана в США (2)

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В мире | 25 июня 2018 года, 13:10

Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выставили из ресторана из-за ее работы на президента США Дональда Трампа.

Совладелица заведения под названием Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, в пятницу вечером попросила Сандерс и ее семью покинуть ресторан. Таким образом она высказала свое недовольство действиями администрации Трампа.

Сандрес прокомментировала инцидент в "Твиттере", написав: "ее действия больше говорят о ней, чем обо мне".

Дональд Трамп передумал отнимать у нелегальных мигрантов детей Стефани Уилкинсон убеждена, что Сандерс работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию. Она заявила изданию Washington Post, что решила отказать пресс-секретарю Трампа в обслуживании, поговорив с сотрудниками.

"Скажите мне, что вы хотите сделать. Я могу попросить ее уйти, - рассказала она. - Они ответили да".

Инцидент произошел спустя несколько дней после того как министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен была освистана в мексиканском ресторане в Вашингтоне.

В последнее время правительство США подверглось резкой критики из-за скандальной политики изоляции детей-мигрантов от их родителей на мексиканской границе.

Решение администрации об уголовном преследовании каждого нелегального мигранта, пересекающего границу, привело к тому, что около 2300 детей оказались разлучены со своими родителями в мае и июне, что вызвало гнев по всему миру.

В итоге президент Трамп отказался от разделения семей, однако заявил, что по-прежнему привержен политике "нулевой терпимости".

Критики называют решение ресторана Red Hen дискриминацией.

Фото: flickr.com/don

Источник: BBC Russian
Комментарии 2
Мне нравится2 часа назад
Как Мэтью Ли постоянно задаёт очень неудобные вопросы,просто троллит этих....на пресс-конференциях.
Помню,как откровенно издевался над Псаки.Правильно,так и надо этим тупоголовым,пресс-аташе даже не знает что происходит "за спиной",тем не менее пытается ввести в заблуждение,используя то, что придумали в госдепе и ЦРУ "на скорую руку".
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Well2 часа назад
Батюшки, До Микса, наконец, дошла информация недельной давности? Или они неделю "добро" от пиндосоского посольства ждали?
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