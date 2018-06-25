Пресс-секретаря Трампа выставили из ресторана в США (2)
Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выставили из ресторана из-за ее работы на президента США Дональда Трампа.
Совладелица заведения под названием Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, в пятницу вечером попросила Сандерс и ее семью покинуть ресторан. Таким образом она высказала свое недовольство действиями администрации Трампа.
Сандрес прокомментировала инцидент в "Твиттере", написав: "ее действия больше говорят о ней, чем обо мне".
Дональд Трамп передумал отнимать у нелегальных мигрантов детей Стефани Уилкинсон убеждена, что Сандерс работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию. Она заявила изданию Washington Post, что решила отказать пресс-секретарю Трампа в обслуживании, поговорив с сотрудниками.
"Скажите мне, что вы хотите сделать. Я могу попросить ее уйти, - рассказала она. - Они ответили да".
Инцидент произошел спустя несколько дней после того как министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен была освистана в мексиканском ресторане в Вашингтоне.
В последнее время правительство США подверглось резкой критики из-за скандальной политики изоляции детей-мигрантов от их родителей на мексиканской границе.
Решение администрации об уголовном преследовании каждого нелегального мигранта, пересекающего границу, привело к тому, что около 2300 детей оказались разлучены со своими родителями в мае и июне, что вызвало гнев по всему миру.
В итоге президент Трамп отказался от разделения семей, однако заявил, что по-прежнему привержен политике "нулевой терпимости".
Критики называют решение ресторана Red Hen дискриминацией.
Фото: flickr.com/don
Помню,как откровенно издевался над Псаки.Правильно,так и надо этим тупоголовым,пресс-аташе даже не знает что происходит "за спиной",тем не менее пытается ввести в заблуждение,используя то, что придумали в госдепе и ЦРУ "на скорую руку".