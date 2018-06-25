В мире |

Правительство Великобритании выкупит на деньги налогоплательщиков дом Сергея Скрипаля и дом полицейского, отравленных после использования нервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери в марте, сообщает The Sunday Times. Сумма сделки оценивается в $1,3 млн.

Отмечается, что в рамках сделки также будут приобретены автомобили и другое семейное имущество. Издание отмечает, что после использования подобного вещества оба дома стали непригодными для проживания, помимо этого, было заражено имущество жертв нападения.

Источники в Уайтхолле (правительстве Соединенного королевства) заявили, что дом Скрипаля ожидается приобрести за $463 тыс. Дом полицейского Ника Бейли, самочувствие которого ухудшилось при расследовании нападения 4 марта, обойдется $569 тыс.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что российские дипломаты ожидают встречи с Юлией Скрипаль, которая была отравлена в британском Солбсери вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.