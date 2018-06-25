Ливия не хочет размещать лагеря беженцев на своей территории
В мире | 25 июня 2018 года, 20:34
Ливия выступает против размещения лагерей для беженцев на своей территории, заявил вице-председатель президентского совета Ахмед Майтыг.
"Мы согласны с Европой в том, что касается миграции, но мы полностью отвергаем наличие каких-либо лагерей в Ливии", — заявил Майтыг на совместной пресс-конференции с вице-премьером Италии Маттео Сальвини в Триполи.
По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, приблизилось к 41 тысяче человек, погибли в Средиземном море 960 человек. Об этом сообщает Рамблер.
Источник: news.rambler.ru