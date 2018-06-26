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Оппозиционер Алексей Навальный примерил на себя роль российского пенсионера после вступления в силу законодательных новшеств. Политик пообещал снять серию роликов, посвященных пенсионной реформе.

Первый материал, разъясняющий гражданам тонкости поэтапного повышения пенсионного возраста, уже можно найти в интернете.

«Мы решили сделать серию роликов, объясняющих людям масштабы и наглость этого обворовывания. И сегодня у нас совершенно средний человек. Зовут его Алексей Навальный, ему 42 года. Он всегда получал среднюю зарплату и платил с неё взносы (все данные по росстату). Его срок жизни тоже средний. Он выйдет на пенсию в 65 лет (по новым правилам) и умрёт в 66,5 лет», — приводит «Эхо Москвы» слова Навального.

По словам оппозиционера, главной целью нового проекта является отмена пенсионной реформы. Отдельная задача объяснить, что эта «реформа» — ограбление женщин в первую очередь. Они больше всего пострадают от планов правительства, отметил Навальный.

Ранее Навальный объявил о начале бойкота реформы по повышению пенсионного возраста в России. Он также анонсировал множественные протестные акции в стране, которые пройдут 1 июля. Навальный отметил, что акции уже согласованы в 20 городах страны.