"Пенсионер" Навальный разложил реформу по полочкам (12)

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В мире | 26 июня 2018 года, 07:14

Оппозиционер Алексей Навальный примерил на себя роль российского пенсионера после вступления в силу законодательных новшеств. Политик пообещал снять серию роликов, посвященных пенсионной реформе.

Первый материал, разъясняющий гражданам тонкости поэтапного повышения пенсионного возраста, уже можно найти в интернете.

«Мы решили сделать серию роликов, объясняющих людям масштабы и наглость этого обворовывания. И сегодня у нас совершенно средний человек. Зовут его Алексей Навальный, ему 42 года. Он всегда получал среднюю зарплату и платил с неё взносы (все данные по росстату). Его срок жизни тоже средний. Он выйдет на пенсию в 65 лет (по новым правилам) и умрёт в 66,5 лет», — приводит «Эхо Москвы» слова Навального.

По словам оппозиционера, главной целью нового проекта является отмена пенсионной реформы. Отдельная задача объяснить, что эта «реформа» — ограбление женщин в первую очередь. Они больше всего пострадают от планов правительства, отметил Навальный.

Ранее Навальный объявил о начале бойкота реформы по повышению пенсионного возраста в России. Он также анонсировал множественные протестные акции в стране, которые пройдут 1 июля. Навальный отметил, что акции уже согласованы в 20 городах страны.

Источник: Newsru.com
Комментарии 12
Том2 часа назад
Анальный дебилоид - лучший друг латышских правителей. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. :))
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Динго2 часа назад
Мы все очень надеемся, что вскорости этого пропиндосовского быдла уже не будет. Сдуется и до пенсии не доживёт. Аминь, Анальный.
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Lecz1 час назад
Светлана! Вы совсем ничего не знаете о НАШЕЙ пенсионной реформе! У нас в этом году возраст выхода на пенсию 63 года и 3 месяца, а в будущем году - 63 года и 6 месяцев, и так до 65 лет для всех! В России ещё по мягкому пути пошли. Я знаю людей, работающих в Норвегии, которые надеются там дожить до 67 лет, чтобы заработать норвежскую пенсию, по размерам не сравнимую с нашей. Там пенсионный возраст 67 лет для всех.
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