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Водитель на белом фургоне врезался в главное здание газеты De Telegraaf в Амстердаме, сообщается на сайте издания.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на вторник, 26 мая. После столкновения автомобиль загорелся.

По данным газеты, никто не пострадал.

Полиция считает, что наезд был совершён намеренно. В настоящее время ведутся поиски водителя, которому удалось скрыться с места происшествия.