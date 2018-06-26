Фургон въехал в здание газеты De Telegraaf в Амстердаме
В мире | 26 июня 2018 года, 09:21
Водитель на белом фургоне врезался в главное здание газеты De Telegraaf в Амстердаме, сообщается на сайте издания.
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на вторник, 26 мая. После столкновения автомобиль загорелся.
По данным газеты, никто не пострадал.
Полиция считает, что наезд был совершён намеренно. В настоящее время ведутся поиски водителя, которому удалось скрыться с места происшествия.
Источник: Russia Today