Глава МИД Украины назвал Россию "спонсором терроризма" (9)
В мире | 26 июня 2018 года, 09:50
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в «сознательном спонсировании терроризма», передает РИА «Новости».
Об этом глава украинского МИДа рассказал на брифинге для представителей дипломатического корпуса. По его словам, Киев делает все возможное, чтобы международное сообщество воспринимало Россию как «страну-агрессора».
«Очень важно показать, кто стоит за этим. Показать ответственность России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют», — сказал Климкин.
Ранее Климкин по итогам переговоров глав МИД стран «нормандской четверки» заявил об отсутствии прогресса по вводу миротворческих сил на территорию Донбасса.
Источник: РИА Новости
Мид откровенно нацистского государства рассуждает о терроризме?
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Устраивая погромы у цыган , они тренируют свою поросль на "великие дела" , почти как их идеолог Бендера . В душе они очень гордятся этой зачисткой , но чтобы оправдаться перед Европой , достают из широких штанин засаленный аргумент - Россия виновата . Скоро уже даже немытый иммигрант будет плеваться на такие аргументы.
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пока вусраинцы сало жрали КРЫМ СТАЛ НАШ. Кушай сало дальше салоголовый
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