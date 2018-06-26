В мире |

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи во вторник со своими сторонниками в штате Южная Каролина посоветовал не участвовать в выборах тем, кто носит парики.

"Все говорили, что мои волосы ненастоящие, что они не мои, что я ношу парик. Но больше никто этого не говорит, потому что я был под проливными дождями, я был на ветру скоростью 60 миль в час… Если это не твои волосы, не иди на выборы", — сказал Трамп. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

Американский лидер припомнил историю, когда во время предвыборной кампании позволил ведущему сатирического шоу на телеканале NBC Джимми Фэллону взъерошить свои волосы, чтобы проверить, настоящие они или нет.

"Он был так расстроен, когда обнаружил, что они настоящие", — сказал президент США.