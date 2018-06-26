В мире |

Пассажирский поезд попал в аварию в Австрии. В результате инцидента пострадали 30 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает местное издание OE24 во вторник, 26 июня.

Инцидент произошел возле города Санкт-Пельтен. Два вагона поезда сошли с рельсов. Всего в поезде находились 80 человек, среди которых было много детей.

В настоящее время на месте работают спасатели и сотрудники полиции, которые постараются установить причину аварии.

Источник: korrespondent.net