В Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие
В мире | 26 июня 2018 года, 12:23
Пассажирский поезд попал в аварию в Австрии. В результате инцидента пострадали 30 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает местное издание OE24 во вторник, 26 июня.
Инцидент произошел возле города Санкт-Пельтен. Два вагона поезда сошли с рельсов. Всего в поезде находились 80 человек, среди которых было много детей.
В настоящее время на месте работают спасатели и сотрудники полиции, которые постараются установить причину аварии.
Vilcienam noskrienot no sliedēm, apgāzās divi vagoni #Voellerndorf #Gerersdorf #Austrija. Smagi cietuši divi cilvēki.— BreakingLV (@breakinglv) 26 июня 2018 г.
@F1eIipe pic.twitter.com/k516DIXCe3
Источник: korrespondent.net